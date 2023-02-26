الحلبوسي يتوجه على رأس وفد من الاتحاد البرلماني العربي إلى سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 فبراير 2023 09:29 صباحاً - توجه رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، على رأس وفد من الاتحاد البرلماني العربي إلى سوريا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أن الحلبوسي توجه على رأس وفد من الاتحاد البرلماني العربي إلى سوريا.

وأعلن الحلبوسي، أمس السبت، خلال المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في بغداد، عن تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة سوريا، تأكيداً على دعم الشعب السوري”.