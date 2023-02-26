طائرة أوروبية ثالثة تصل إلى سوريا محملة بـ 120 طنا من المواد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 فبراير 2023 09:29 صباحاً - وصلت طائرة مساعدات مقدمة من دول الاتحاد الأوروبي إلى مطار دمشق الدولي، اليوم الأحد، تحمل مواد إغاثية وطبية للمتضررين من الزلزال.

وقال رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري، خالد حبوباتي، إن الطائرة تحمل 120 طنا من المواد الإغاثية والطبية وهي الطائرة الأوروبية الثالثة التي تصل إلى سوريا.

بدوره قال مدير مكتب العمليات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في سوريا، لويجي باندولفي، إن 15 دولة أوروبية أرسلت مساعدات للمتضررين من الزلزال في سوريا، متابعا: “وسنستمر بتقديم هذه المساعدات”.

وأعلن المركز الوطني للزلازل تسجيل 22 هزة أرضية منذ الساعة الـ 8 صباح أمس السبت وحتى الساعة الـ 9 والنصف مساء.

وأوضح المركز في صفحته على موقع فيسبوك أن الوضع الزلزالي والتكتوني يميل إلى الاستقرار، حيث عادت مراكز الهزات أكبر من 4 درجات إلى البر التركي، فيما سيستمر تسجيل الهزات الضعيفة أقل من 5 درجات وعدد محدود للهزات المتوسطة بين الحين والآخر.