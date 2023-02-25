إدانة أوروبية لموافقة إسرائيل على بناء 7 آلاف وحدة استيطانية بالضفة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 01:26 مساءً - أدان الاتحاد الأوروبي موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على خطط بناء أكثر من 7000 وحدة سكنية في المستوطنات غير القانونية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان له صدر بالأمس، أن هذا العدد الإجمالي يتجاوز الذي تم تقديمه خلال عام 2022 بأكمله، وقد كان عامًا قياسيًا من حيث التوسع الاستيطاني غير القانوني.

وكرر الاتحاد الأوروبي موقفه بأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، مجددا دعوته سلطات الاحتلال لوقف بناء المستوطنات وإلغاء هذه القرارات الأخيرة على وجه السرعة.

وحسب صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، في عددها الصادر يوم أمس الجمعة، صادق “مجلس التخطيط والبناء الأعلى في المستوطنات”، الأربعاء الماضي، على 3000 وحدة استيطانية، وأتبعها بـ4000 وحدة إضافية، في اليوم الذي يليه، بينها وحدات استيطانية قائمة لكن تمت المصادقة عليها حديثًا.

وبلغ إجمالي ما تمت المصادقة عليه في اليومين الماضيين 7287 وحدة استيطانية، مقابل 4427 وحدة تمت المصادقة عليها في العام 2022