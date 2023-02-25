العراق يسجل هزتين أرضيتين جديدتين في أربيل ونينوى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 فبراير 2023 10:25 صباحاً - اعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم السبت، تسجيل هزتين أرضيتين جديدتين في محافظتي نينوى وأربيل، وأكدت في بيان أن "الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم السبت في محافظة نينوى".

وأضافت الهيئة، أن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 02:25:33 فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي وتبعد (8،5) كم شرق قضاء الحضر من محافظة نينوى "، مؤكدة أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين في نينوى واربيل ودهوك وبشكل متفاوت ولم تردنا اي خسائر تذكر".

وفي تقرير أخر ذكرت هيئة الأنواء الجوية، أن "هزة أرضية أخرى سجلت في تمام الساعة 03:09:40 فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي وتبعد (22) كم شمال شرق مركز المدينة في محافظة اربيل .

وأشارت إلى أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين وبشكل واضح ولم تردنا اي خسائر تذكر".

ودعت الهيئة، المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.