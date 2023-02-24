انخفاض أسعار الذهب بنسبة 0.1%تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الجمعة وسط مخاوف المستثمرين من ان تدفع بيانات اقتصادية أمريكية لمواصلة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، فيما يرجح أن يهبط الذهب للأسبوع الرابع على التوالي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1821.80 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1831.00 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الخميس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المعدل زاد 2.7% على أساس سنوي في الربع السابق.

وعلى نحو منفصل، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الربع الرابع 3.7%، بعد تعديله من التقدير السابق البالغ 3.2%.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار مما يجعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للعملات الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 21.19 دولار للأونصة، فيما هبط البلاتين 0.3% إلى 944.32 دولار، وانخفض البلاديوم 0.8% ليصل إلى 1438.19 دولار للأونصة.