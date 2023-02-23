ارتفاع الذهب مع انخفاض الدولار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بتراجع طفيف في الدولار إلا أن احتمالات بقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول حد من مكاسب المعدن الأصفر.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1830.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:08 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1839.60 دولار للأوقية.
وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم إذ أنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يُدر عائدا، وفقاً لرويترز.
وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى بلغته أمس الأربعاء في ثلاثة أشهر.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 21.61 دولار للأوقية. وقفز البلاتين 0.5 بالمئة إلى 953.13 دولار. وانخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1472.72 دولار.
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