الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو وتعتبرها رخصة لارتكاب مزيد من الجرائم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 فبراير 2023 07:26 مساءً - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعقلية وعنجهية القوة التي يستخدمها جيشه في إرهاب وقتل المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وإعلانه الدموي الاستفزازي بشأن استباحة وقتل المواطنين الفلسطينيين الذين يدافعون عن أنفسهم في وجه الاحتلال والاستيطان الغاشمين.

واعتبرت في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن تصريحات ومواقف نتنياهو؛ اعتراف إسرائيلي رسمي بأن المستوى السياسي في دولة الاحتلال هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجرائم والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق شعب فلسطين والتي كان آخرها مجزرة نابلس، وهي أيضا بمثابة رخصة من المستوى السياسي الإسرائيلي بتوسيع دوائر القتل خارج القانون، والاعدامات الميدانية التي راح ضحيتها أطفال ونساء وكبار في السن ومئات المواطنين الفلسطينيين العزل.