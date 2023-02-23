مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاًأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم الخميس عند مستوى 4650.16 نقطة، مرتفعا بـ 15.8 نقطة، وبنسبة 0.34 بالمائة، مقارنة بآخر جلسة تداول، التي بلغت 4634.34 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول بلغت مليونين و519 ألفا و667 ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة 0.9 بالمائة، مقارنة بآخر جلسة تداول، التي بلغت مليونين و496 ألفا و726 ريالا عمانيا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.028 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 23.51 مليار ريال عماني.