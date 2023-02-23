عقد المؤتمر الدولي الثامن لجمعية سيدات أعمال مصر 21 تحت عنوان: سيدات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 فبراير 2023 03:29 مساءً - ​استضاف مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الثامن "لجمعية سيدات أعمال مصر21" تحت عنوان سيدات شركاء النجاح "التنوع التجاري.. الطريق الى الاستدامة "، وذلك اليوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023، والذي تنظمه "جمعية سيدات اعمال مصر 21" تحت رعاية جامعة الدول العربية وبحضور معالي المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة نيابة عن فخامة رئيس جمهورية مصر العربية ومعالي الدكتورة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي وممثلي عدد من الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ونخبة من سيدات ورائدات الأعمال في دول عربية وأجنبية.

وأكدت معالي السفيرة الدكتورة/ هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، في كلمة ألقاها بالنيابة عنها المستشار/ خميس البوزيدي، المشرف على إدارة منظمات المجتمع المدني، أن احتضان مقر الجامعة العربية للجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثامن لجمعية سيدات أعمال مصر 21 يؤكد الحرص على بناء شراكات مع منظمات المجتمع المدني ومعاضدة جهودها في تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، كما يعكس إيمان الدول العربية بدور المرأة في المساهمة في الجهود التنموية وإبراز قصص نجاح سيدات الأعمال العربيات اللواتي أثبتن جدارتهن وكفاءتهن العالية في إدارة المشاريع ليتبوأن بذلك المكانة التي هن بها جديرات في مجتمعاتنا العربية.

وأضافت انه إيماناً بقدرة النساء العربيات وكفاءتهن في خلق الثروة في الاقتصاديات العربية تم إطلاق شبكة "خديجة" لريادة الأعمال سنة 2015 وذلك خلال انعقاد المنتدى الإقليمي حول "تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية" بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي، وتعد هذه الشبكة أول منصة عربية للتمكين الاقتصادي للمرأة تستهدف تعزيز تمكين المرأة في الدول العربية وبصفة خاصة في المناطق المهمشة ومناطق اللجوء والنزوح من خلال توفير بيئة عمل أكثر أماناً للنساء، وضمان تكافؤ الفرص فيما يتعلق بوصولهن إلى المناصب القيادية ومواقع صنع القرار، وبناء القدرات وتبادل المعرفة والخبرات.

كما أوضحت أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بإعداد تصور مُحدث لبرنامج إقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في المنطقة العربية بهدف تحيين التصور العام لآلية عمل جامعة الدول العربية في مجال التمكين الاقتصادي وقد تم اعتماده مؤخرا في اجتماع لجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري المنعقد في 7 فبراير 2023.

ومن جهته أكد معالي المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في كلمة ألقاها بالإنابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ان دعم وتمكين المرأة للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة يعد على رأس أولويات الدولة المصرية وأشار إلى أهمية تضافر الجهود مع الشركاء في القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية من أجل بناء مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة للأعمال في مصر.

كما أوضح أن الحكومة المصرية أطلقت عدة مبادرات لضمان استفادة المرأة في قطاع الأعمال من خلال دعم رائدات الأعمال ومساعدتهن على النفاذ إلى الأسواق والحصول على التمويل وهو ما يعزز مشاركتهن في كافة القطاعات الاقتصادية.

ومن جانبها أبرزت معالي الدكتورة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بجمهورية مصر العربية، حرص الوزارة على توفير حزمة متنوعة من التدخلات التنموية لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا ولا سيما من بين الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية بدءا من برامج الحماية الاجتماعية لتبقى "مصر بلا عوز" ومرورا بالتدريب والتمكين ومقاومة الفقر في صفوف السيدات وذلك تحت شعار "من الحماية للإنتاج" وصولا إلى المشاركة الفعالة والحقيقية للنساء في سوق العمل بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

كما بيّنت الدكتورة يمنى الشريدي، رئيس "جمعية سيدات أعمال مصر 21"، أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في التنمية الاقتصادية في مصر والدول العربية والإفريقية مُشيدة بالنجاحات التي تحققها سيدات الأعمال في السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات الإنتاجية.