رابطة العالم الإسلامي: الاحتلال الإسرائيلي ينتهك كافة القوانين الدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 فبراير 2023 10:26 صباحاً - أدانت رابطة العالم الإسلامي انتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي الصارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية من خلال مهاجمة مدينة نابلس بدولة فلسطين.

من جانبه، ندد الأمين العام لاتحاد العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، محمد بن عبد الكريم العيسى في بيان هذا الهجوم الذي تسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات.

وجدد التأكيد على الموقف الثابت لرابطة العالم الإسلامي تجاه الشعب الفلسطيني، داعيا إلى العمل على تحقيق جهد سلام عادل وشامل ووقف كل الممارسات التي تقوض فرص الحل في الأراضي المحتلة.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين، لمنع أي تصعيد خطير يؤدي إلى انهيار حل المشكلة، واستمرار العنف الذي يدفع دماء الأبرياء ويؤخر جهود السلام.