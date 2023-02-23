بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات الجيبوتية تعقد سلسلة من الاجتماعات مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 فبراير 2023 10:26 صباحاً - التقى السفير محند صالح لعجوزي والوفد المرافق له مع معالي السيد سعيد نوح حسان وزير الداخلية، وتناول خلال اللقاء دور وزارة الداخلية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية،

كما أجرت البعثة لقاءً آخر مع السيد عبدي اسماعيل حرسي رئيس المجلس الدستوري، حيث استعرض رئيس المجلس الصلاحيات الممنوحة للمجلس فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية.

هذا وقد اجتمعت البعثة مع معالي السيد محمود علي يوسف وزير الخارجية والتعاون الدولي، وأجرت لقاءً آخر مع السفير محمد علي حسن الامين العام لوزارة الخارجية بمقر الوزارة.

وفي اطار الرغبة في الالتقاء مع الاحزاب المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، عقد السفير لعجوزي الأمين العام المساعد رئيس بعثة الجامعة اجتماعاً مع معالي السيد عبد القادر كامل محمد رئيس الوزراء ورئيس ائتلاف الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية.

كما عقدت البعثة في نفس الاطار اجتماعا مع السيدة إيلايا إسماعيل جدي رئيسة الاتحاد من أجل الديمقراطية والعدالة.

ثم عُقد لقاء مع السيد علي محمد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، استعرض خلاله الدور الذي تضطلع به الهيئة لتنظيم ومراقبة الظهور الإعلامي للمرشحين في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

ثم التقى السفير لعجوزي رئيس بعثة الجامعة بالسيد بهنان علي ميدال رئيس مفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة (CENI)، وتركز اللقاء حول الدور الذي تضطلع به المفوضية خلال العملية الانتخابية.

واختتمت البعثة لقاءاتها بالاجتماع مع الدكتور وركنة جيبيهيو السكرتير التنفيذي للسلطة لمنظمة الإيجاد، وهي احدى المنظمات التي ستشارك في مراقبة الانتخابات التشريعية الجيبوتية.