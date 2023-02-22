اشتباكات دموية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بالقدس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 07:30 مساءً - تشهد مدينة القدس مواجهات واشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب المجزرة الدموية التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس اليوم الأربعاء.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمال القدس، وفي محيط جامعة القدس ببلدة أبو ديس، شرق المدينة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة عدد من الشبان بالاختناق، كما اعتدت قوات الاحتلال على أحد الشبان المقدسيين بالقدس.

وبحسب الوكالة، اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم العروب، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي في الأطراف، حيث وصفت إصابتهما بالمتوسطة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نور الشلبي وفراس الأطرش والفتى يونس الرشق، من شارع صلاح الدين في القدس.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النيران وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من مواطنين يتظاهرون قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وأفادت الوكالة الفلسطينية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل آلياتهم ومواقعهم العسكرية فتحوا النار وأطلقوا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مئات الفتية والشبان الذين تظاهروا بشكل سلمي قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة وشرق مخيم البريج ومحافظة خان يونس وسط وجنوب القطاع، احتجاجا على المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال صباح اليوم في حق أبناء الشعب الفلسطيني في محافظة نابلس، وأدت إلى استشهاد عشرة مواطنين وإصابة أكثر من 100 بعضهم بحالة الخطر.