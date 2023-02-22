ارتفاع طفيف في أسعار الذهب
سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الأربعاء وسط ترقب المستثمرين لمحضر أحدث اجتماعات السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتقييم فرص مواصلة رفع أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1835.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:43 بتوقيت جرينتش.
وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1844 دولارا للأوقية.
ورغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا، وفق رويترز.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 21.83 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 944.18 دولار. ونزل المعدنان من أعلى مستوياتهما في أسبوع المسجل أمس الثلاثاء.
وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة مسجلا 1518.92 دولار للأوقية.
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