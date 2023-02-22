شهيدان فلسطينيان وعشرات الإصابات برصاص الاحتلال في نابلس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 01:26 مساءً - استشهد فلسطينيان وأصيب العشرات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس بالضفة الغربية، اليوم الأربعاء.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، أن مواطنين اثنين استشهدا برصاص قوات الاحتلال في نابلس، فيما أصيب 36 آخرين، بينهم 5 حالات خطيرة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا وسط إطلاق نار كثيف.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص الحي.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن قوات الاحتلال ما زالت تمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان المحاصر في حارة الشيخ مسلم بالبلدة القديمة.

ودعت فصائل العمل الوطني عبر مكبرات المساجد، المواطنين في نابلس للنزول للشوارع لفك الحصار عن المحاصرين والتصدي لقوات الاحتلال.

وأشار مراسلنا من نابلس إلى أن بين المصابين 3 صحفيين كانوا يؤدون عملهم في تغطية اقتحام المدينة.

بدوره، قال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إن صنع السلام الحقيقي يأتي من خلال الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، التي اقرتها الشرعية الدولية أولا.

وأضاف أبو ردينة – ردا على تصريحات نتنياهو التي قال فيها إنه يسعى لتحقيق السلام مع دول عربية من أجل وقف العدوان الإيراني – أن تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وعقد اتفاقيات فردية هنا أو هناك، لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد.

وأشار الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن تصريحات نتنياهو تظهر حقيقة نوايا حكومته بالتهرب من استحقاقات السلام القائم على الشرعية الدولية.

وأكد أن الأحداث الجارية أثبتت أن حل القضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه بالحرية والاستقلال، هو المفتاح الحقيقي لأزمات المنطقة.