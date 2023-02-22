رئيس كوب28: الإمارات ستستكشف فرص الشراكة مع الهند

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 01:26 مساءً - قال سلطان الجابر مبعوث الإمارات لشؤون المناخ والمكلف برئاسة (كوب28) اليوم الأربعاء، إن بلاده ستستكشف كل فرص الشراكة مع الهند التي من شأنها أن تسهم في نموها وخططها لخفض الكربون.

وأضاف الجابر في قمة للتنمية العالمية المستدامة في نيودلهي أن هدف الهند لإضافة 500 جيجاوات من الطاقة النظيفة على مدى السنوات السبع المقبلة هو تعبير قوي عن نيتها .

وأشار إلى أن الإمارات، بصفتها أحد أكبر الدول المستثمرة في الطاقة المتجددة، ستستكشف كل الفرص الممكنة للشراكة مع الهند.