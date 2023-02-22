أمريكا تعيد للسلطات اليمنية 77 قطعة أثرية منهوبة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 10:30 صباحاً - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها أعادت إلى عهدة السلطات اليمنية 77 قطعة أثرية منهوبة.

وقال المدعي العام الفيدرالي في نيويورك بريون بيس، في بيان، اليوم الأربعاء “إن القطع الأثرية هي “64 رأسا حجريا منحوتا، و11 صفحة مخطوطة من المصحف، ووعاء منقوش من البرونز وشاهدة جنائزية من ثقافات معين أو المعينيين القبلية في مرتفعات شمال غرب اليمن، ويرجع تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد”.

وأصدر المدعى العام بيانه بالاشتراك مع وزارتي الأمن الداخلي والخارجية ومؤسسة سميثسونيان، التي تضم ما يقرب من 20 متحفا في الولايات المتحدة، حيث إن الرؤوس الحجرية المنحوتة والبالغ عددها 64 رأسا، صودرت في الولايات المتحدة في إطار اتفاقية إقرار بالذنب أبرمها مع القضاء الأمريكي في 2012، مهرب آثار يدعى موسى خولي ويعرف أيضا باسم “موريس” خولي.

وأشار البيان إلى أن هذه الكنوز الأثرية سيتم الاحتفاظ بها “مؤقتا” في متحف في واشنطن بموجب اتفاق مع الحكومة اليمنية.

ونقل البيان عن السفير اليمني لدى الولايات المتحدة محمد الحضرمي تعبيره عن “امتنانه العميق” للسلطات الأمريكية، مضيفا لقد وقعت الحكومة اليمنية والمتحف الواقع في واشنطن اتفاقا يحتفظ به الأخير بهذه القطع لمدة عامين “قابلة للتجديد بناء على طلب” اليمن.