الصومال: إنهاء حصار فرضته جماعة الشباب قتل فيه 10 أشخاص

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 فبراير 2023 09:29 صباحاً - تمكنت قوات الأمن الصومالية من كسر حصار فرضه عناصر من حركة الشباب المتطرفة أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في منزل بالعاصمة مقديشو.

وقالت وزارة الإعلام الصومالية، ليل الثلاثاء، إن مقاتلين موالين لتنظيم القاعدة شنوا هجوما على منزل خاص بتفجير انتحاري، خلافا لما دأب عليه التنظيم من مهاجمة الفنادق والمباني الحكومية.

وزعمت حركة الشباب أن المنزل يعود لأحد كبار ضباط الجيش وكان يضم أيضا أفرادا من ميليشيا ماكاويسلي أصيبوا في الهجوم الدائر ضد المتطرفين الذي بدأ العام الماضي.

وصدر بيان حركة الشباب من إذاعة الأندلس، الذراع الإعلامية للحركة.

وتمكنت القوات الصومالية من استعادة السيطرة على عشرات البلدات والقرى في وسط الصومال من حركة الشباب خلال الهجوم، ما دفع المتطرفين إلى تنفيذ هجمات انتقامية في مقديشو ومناطق أخرى.