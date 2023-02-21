ملك البحرين يكرم الطبيب النيبالي الفائز بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 فبراير 2023 08:25 مساءً - كرم الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين طبيب العيون النيبالي الدكتور سندوك رويت الفائز ب- "جائزة عيسى لخدمة الإنسانية" في دورتها الخامسة في احتفالية ملكية كبرى أقيمت اليوم الثلاثاء في مركز عيسى الثقافي بالمنامة بحضور كوكبة من الشخصيات العالمية والدبلوماسية إلى جانب وفود رسمية وأهلية .

وسلم عاهل البحرين الطبيب النيبالي "جائزة عيسى لخدمة الإنسانية" التي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي ،كما منحه شهادة تقدير ملكية عليا .

وكان مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية قد أعلن في 18 يناير الماضي، منح الجائزة في دورتها الخامس، لطبيب العيون النيبالي الدكتور سندوك رويت.

وجاء اختيار رويت بالنظر إلى شهرته عالميا بابتكار طريقة جديدة لعلاج مرض عتامة العيون، كما أنه استطاع أن يطور عدسة جديدة تزرع داخل مقلة العين يمكن إنتاجها بسعر أرخص بكثير من مثيلاتها، وهذه العدسة رخيصة الثمن ساعدته على إجراء جراحة لعلاج إعتام عدسة العين في أقل من خمس دقائق يقوم خلالها بإزالة المياه البيضاء بدون غـرز من خلال شقوق صغيرة واستبدالها بعدسة اصطناعية منخفضة الكلفة، فضلا عن تمكنه من علاج أكثر من 120 ألف مريض مصاب بالعمى مجاناً دون أن يأخذ من مرضاه الفقراء أي مقابل مادي.

وسبق أن فاز بالجائزة في دوراتها الأربع السابقة على التوالي ، الدكتورة الماليزية جميلة محمود عن جهودها في الإغاثة من الكوارث، والبروفيسور الهندي آشيوتا سامانتا في الإغاثة والرعاية الاجتماعية، ومستشفى سرطان الأطفال بمصر لجهوده المتميزة في الانتصار على المرض، ومؤسسة إدهي الخيرية بباكستان لجهودها في الإغاثة من الفقر والعوز.