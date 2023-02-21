الدولار يحوم حول أعلى مستوى في 6 أسابيع

الدولار يحوم حول أعلى مستوى في 6 أسابيعاستقر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع قبيل إعلان بيانات اقتصادية قد تساعد في تحديد اتجاه أسعار الفائدة مستقبلًا، بينما انخفض اليورو قبيل إعلان بيانات شهرية بشأن نشاط الشركات.

وبحسب وكالة بولمبورج، رفعت بيانات قوية لسوق العمل الأمريكية واستمرار التضخم في مستويات مرتفعة توقعات بمواصلة رفع الفائدة الأمريكية، ودعمت ارتفاع الدولار هذا الشهر.

وجرى تداول الدولار مقابل 65ر134 ين بارتفاع 3ر0 في المائة، وارتفع 2ر0 في المائة مقابل اليورو عند 0665ر1 دولار.

ويتجه مؤشر الدولار نحو تسجيل زيادة لرابع أسبوع على التوالي، وصعد 7ر1 في المائة منذ فبراير الجاري.

وانخفض الدولار الأسترالي 5ر0 في المائة إلى 6878ر0 دولار، وانخفض الجنيه الإسترليني 3ر0 في المائة مقابل الدولار إلى 20065ر1 دولار، لكنه حقق أداء أفضل أمام اليورو وجرى تداوله مقابل 81ر88 بنس.