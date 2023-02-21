تراجع أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهبتراجعت أسعار الذهب اليوم بعد أن أظهرت سلسلة من البيانات الاقتصادية علامات على مرونة الاقتصاد الأمريكي.

وانخفض الذهب 1بالمائة إلى 1838.66 دولار أمريكي للأونصة، فيما يجري تداوله في نطاق سبعة دولارات أمريكية.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2بالمائة إلى 1846.70 دولار أمريكي.

وارتفع مؤشر الدولار 2بالمائة مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر كلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ويترقب المستثمرون كذلك بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وأرقام الناتج المحلي الإجمالي المقرر صدورها هذا الأسبوع.