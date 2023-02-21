قرقاش: تحركات نشطة للدبلوماسية الإماراتية لصالح القضية الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 فبراير 2023 11:25 صباحاً - أبرز المستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش، دور بلاده في صدور البيان الرئاسي لمجلس الأمن المندد بـ”تقنين” السلطات الإسرائيلية بناء المستوطنات، واصفا التحركات بـ”البناءة والنشطة”، حسبما قال عبر صفحته الرسمية على تويتر.

وقال قرقاش في التغريدة: ” تحركات بناءة ونشطة لصالح القضية الفلسطينية بقيادة إيجابية للدبلوماسية الإماراتية وجهود دقيقة أسفرت عن صدور البيان الرئاسي لمجلس الأمن والذي يندد بالإجماع ببناء والتوسع في المستوطنات الإسرائيلية”.

وتابع المستشار الرئاسي قائلا: “البيان هو الأول في مجلس الأمن لصالح الحق الفلسطيني منذ تسع سنوات”.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أعرب عن “قلقه واستيائه” من قرار الحكومة الإسرائيلية في 12 فبراير/شباط “تقنين” المناطق الاستيطانية في الضفة الغربية، في بيان تمت الموافقة عليه خلال الجلسة.

وتجنب البيان ذو اللهجة المخففة الذي أصدره مجلس الأمن مشروع قرار تقوده الإمارات والذي يقال إنه كان يدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.

وقالت سفيرة الإمارات في الأمم المتحدة، لانا النسيبة، للمجلس إن “خفض التصعيد” مطلوب بما في ذلك “التراجع وتعليق الخطوات الأحادية بما فيها الأنشطة الاستيطانية”.