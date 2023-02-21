زلزال بقوة 5.3 يضرب جنوب إيران

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 فبراير 2023 11:25 صباحاً - ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر الأراضي الإيرانية، صباح الثلاثاء، دون إفصاح السلطات المحلية بالبلاد عن وقوع أضرار مادية أو بشرية، جراء الزلزال.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان لها، أن الزلزال الذي ضرب غرب منطقة بندر عباس، جنوبي إيران، جاء بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، بعمق 21 كيلو مترا.

وكانت إدارة الكوارث التركية قد أعلنت، أمس الإثنين، أن زلزالاً بقوة 6.4 ضرب مناطق جنوبي تركيا.

فيما أفادت وسائل إعلام دولية، أن هزات أرضية ارتدادية إثر الزلزال ضربت لبنان وسوريا وأنطاكيا وشعر فيها السكان.