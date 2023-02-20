رعب وهلع.. المرصد السوري يكشف تفاصيل تعرض سوريا لزلزال جديد اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 11:26 مساءً - أكد رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري، عن تعرض سوريا لزلزال أسفر عنه إصابة بعض الأشخاص وأن الإصابات التي تعرض لها المواطنين في سوريا جاءت جراء الرعب والذعر والقفز من الأبنية خوفا من تكرار سيناريو زلزال الشرق المتوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأبنية التي انهارت عقب زلزال اليوم في سوريا، المتصدعة من قوة زلزال الشرق المتوسط.

وتابع: حالة من القلق يعيشها المواطنين السوريين بعد تسجيل زلزال جديد اليوم، وهناك العديد من المواطنين خرجوا للشوارع عقب حدوث الزلازل مساء اليوم، خوفا من انهيار الأبنية.