السعودية تبحث مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي سبل مكافحة التغير المناخي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 09:29 مساءً - بحث عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، اليوم الإثنين، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، ومفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيس ليناريتش، كلا على حدة، أوجه التعاون والتباحث حول موضوع التغير المناخي وتبعاته والتأكيد على أهمية مكافحة هذه الظاهرة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن اللقائين المنعقدين على هامش الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني، شهدا التطرق إلى جهود ومبادرات المملكة في مجال التغير المناخي، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة المنتدى.

وفي السياق، بحث وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، مع وزير الدولة لشؤون التنمية والشؤون الإفريقية في الخارجية البريطانية اندروا ميتشل، العلاقات بين البلدين وأوجه تعزيزها، فضلا عن بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة منتدى الرياض الدولي الإنساني.