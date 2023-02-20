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الروبل الروسي يعوض بعض خسائره السابقة

ارتفع الروبل الروسي أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، في تعاملات اليوم الاثنين، وعوض بذلك بعض الخسائر التي مني بها في الفترة السابقة، وفقاً لـRT. الروبل الروسي يعوض بعض خسائره السابقةارتفع الروبل الروسي أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، في تعاملات اليوم الاثنين، وعوض بذلك بعض الخسائر التي مني بها في الفترة السابقة، وفقاً لـRT. وتراجع سعر صرف الدولار بواقع 25 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 74.03 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 23 كوبيكا إلى 79.06 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو. ويوم الأربعاء الماضي، ارتفع سعر صرف اليورو إلى فوق مستوى 80 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل الماضي، في حين ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 74.50 روبل.

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