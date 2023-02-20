الدولار يتراجع عن ذروة 6 أسابيع
انخفض الدولار الأمريكي اليوم الاثنين، لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوى في ستة أسابيع بلغه يوم الجمعة بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية في الآونة الأخيرة.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.14 في المائة إلى 103.83، لكنه ارتفع بنحو 1.8 في المائة خلال الشهر ليظل على مسار تسجيل أول ارتفاع شهري منذ سبتمبر.
وكان المؤشر قد أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 104.67 يوم الجمعة.
ولم يطرأ أي تغيير على اليورو وجرى تداوله مقابل 1.0694 دولار، أعلى بقليل من أدنى مستوى في ستة أسابيع بلغه يوم الجمعة عند 1.06125 دولار.
واستقر الدولار مقابل الين الياباني عند 134.18 وبلغ أعلى مستوى مقابل الين يوم الجمعة عند 135.12.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.4 في المائة إلى 0.6909 دولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.2 في المائة إلى 0.6231 دولار.
وصعد اليوان الصيني في المعاملات الخارجية على نحو طفيف إلى 6.8643 مقابل الدولار، في حين سجل اليوان في المعاملات المحلية 6.8580 للدولار في أحدث تداولات.
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