جامعة الدول العربية تشارك في مراقبة الانتخابات التشريعية بجمهورية جيبوتي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 03:30 مساءً - انطلاقاً من حرص جامعة الدول العربية على دعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد في جمهورية جيبوتي، وتلبية للدعوة التي تلقاها معالي السيد احمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية من معالي السيد محمود علي يوسف وزير الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة الجيبوتية لإرسال بعثة من جامعة الدول العربية للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 2023/2/24، كلف السيد الامين العام بعثة خبراء من جامعة الدول العربية برئاسة سعادة السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد، بالمشاركة في مراقبة هذا الاستحقاق الانتخابي.

وتعتزم البعثة، خلال تواجدها في جمهورية جيبوتي، أن تلتقي بمختلف الجهات المعنية بالعملية الانتخابية وعلى رأسها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف جوانب العملية الانتخابية.

هذا، وستقوم البعثة بإصدار بيانها التمهيدي بعد إعلان النتائج الأولية، يتبعه تقريرها النهائي، وسيتم رفعه إلى معالي السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية لاعتماده وإرساله الى الجهات الجيبوتية المعنية.

الجدير بالذكر، أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد شاركت في مراقبة مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في جمهورية جيبوتي وذلك منذ عام 1992.