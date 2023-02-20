عقد الاجتماع 15 لفريق الخبراء والمختصين بمجال حماية المستهلك بالدول العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 فبراير 2023 11:29 صباحاً - ​في ضوء الاهتمام العالمي بموضوعات حماية المستهلك، تم إنشاء فريق حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقد انجز الفريق العديد من المهام، وفي إطار استمرارية أعماله، سيتم عقد الاجتماع (15) للفريق يومي 20-21 فبراير 2022، لعرض تجارب الدول العربية في مجال حماية المستهلك بغية استفادة الدول العربية الأخرى من تلك التجارب، والانتهاء من التصور العام للدليل الموحد لقوانين وتشريعات حماية المستهلك بالدول العربية، ومناقشة الاستعدادات الجارية للاحتفال بالأسبوع العربي لحماية المستهلك والذي تم اعتماده ليكون في شهر مارس من كل عام بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك،

من المقرر ان تعقد أول نسخة من الأسبوع العربي لحماية المستهلك في سلطنة عمان يوم 8 مارس 2023 بمشاركة واسعة من أجهزة حماية المستهلك في الدول العربية والخبراء والمنظمات الدولية، واعتماد مشروع بروتوكول التعاون الفني في مجال حماية المستهلك بين الدول العربية الذي تم الانتهاء من مناقشة بنوده والتوافق عليها، وأخيرا متابعة إجراءات إنشاء منصة وقاعدة بيانات لموضوعات حماية المستهلك بالدول العربية وتلك المنصة مبادرة من جهاز حماية المستهلك بجمهورية مصر العربية، والعمل على إطلاقها في اقرب وقت لتقوية أواصر الترابط والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال الهام وليعود بالنفع على المستهلك في المنطقة العربية.