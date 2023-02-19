فيصل المقداد يوجه رسالة للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بسوريا بعد القصف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 06:33 مساءً - أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بسوريا، ضرورة الإدانة العاجلة للعدوان الإسرائيلي لردعه عن غيه بقتل المدنيين وانتهاك سيادة الدول.

المقداد يوجه رسالة للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بسوريا بعد القصف الإسرائيلي على دمشقموسكو تدين الغارات الإسرائيلية على دمشق وتصفها بالتصرف الدنيء وغير المقبول

وخلال لقائه السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في سورية، قال فيصل المقداد: "الاعتداء الإسرائيلي جريمة ضد الإنسانية وخصوصا أن سوريا تسابق الوقت لمعالجة النتائج الكارثية للزلزال المدمر".

وأضاف المقداد: "عدم إيقاف المجتمع الدولي لأعمال إسرائيل الإجرامية سيشجعها على اقتراف المزيد من الجرائم وإزهاق المزيد من أرواح الأبرياء".

وأردف: "مواصلة حكومة كيان الاحتلال الإرهابية اعتداءاتها الوحشية وجرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني والسوري تشكل تهديداً صريحاً للسلم والأمن في المنطقة وخارجها".

وفي وقت سابق أفادت مصادر عسكرية سورية بأن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصورايخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين"، وأعلنت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حصيلة أولية.