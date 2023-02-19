حمدان دقلو: النظام السوداني «بائد» ويحذر من تقسيم البلد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 06:33 مساءً - وجه نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، محمد حمدان دقلو، رسالة إلى النظام السوداني، طالبه فيها بالكف عن محاولات تقسيم السودان إلى بلدين.

وأضاف دقلو في خطابه، أن "النظام السوداني، أشاع الفتن القبلية بين أبناء الشعب الواحد، مدة 30 عاما من حكمه المستبد، وقسم السودان إلى بلدين، حتى أتى الوقت الذي ثار فيه الشعب ضده وأسقطه".

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وطالب دقلو، النظام السوداني "بالتوقف عن بث الفتنة في المؤسسة العسكرية، وأوساط المجتمع السوداني، حتى يتمكن الشعب من اختيار حكومته المقبلة، دون تزوير وتزييف، في نهاية مرحلة الانتقال السياسي".

واختتم دقلوا كلامه مطمئنا الشعب السوداني، قائلا: "سنمضي بثبات في طريق مسيرة الحل السياسي الذي بدأناه، ضمن الاتفاق الإطاري، حتى يعود الاستقرار لهذه البلاد، وتتجنب الشرور والفتن".