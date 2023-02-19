البرهان من جنوب السودان: ملتزمون بتطبيق اتفاق للسلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 03:29 مساءً - قال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن العلاقات مع دولة جنوب السودان تكاملية، مشيراً إلى أن اتفاق جوبا المعدّل للسلام سيسمح بتعاون أوسع وتنسيق أكبر بين البلدين.

وأكد البرهان، خلال كلمته في احتفالية توقيع تمديد الأطر الزمنية لاتفاق السلام، التزامه بتطبيق بنود اتفاق جوبا بصيغته المعدلة حتى تحقيق السلام، مشددا “الصراع بيننا وبين جنوب السودان لم يجلب سوى الخراب والدمار”.

وأعرب البرهان عن امتنانه تجاه كل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية التي ساهمت في التوصل إلى اتفاق جوبا، متابعا: “هدفنا هو ألا تعود المنطقة أبدا إلى زمن الحروب والصراعات”.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس جمهورية جنوب السودان، الفريق أول سيلفا كير ميارديت، راعي الاتفاق، قد شهدا توقيع الحكومة السودانية وأطراف السلام علي المصفوفة المحدثة لاتفاق جوبا لسلام السودان، اليوم الأحد، بجوبا، بحضور ممثل دول الهيئة الحكومية الدولية للتنمية “الايقاد” وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونيتامس” وممثلي الإمارات ومصر والسعودية وتشاد الشهود والضامنين وأعضاء السلك الدبلوماسي بجوبا.