وزير الخارجية الكويتى : يجب إنهاء الصراعات بالشرق الأوسط والاستماع إلى صوت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 فبراير 2023 03:29 مساءً - ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة الـ59 لمؤتمر ميونخ للأمن الذي تنعقد أعماله خلال الفترة من 17-19 فبراير 2023 في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وشارك وزير الخارجية في الحلقة النقاشية تحت عنوان «التحديات في الشرق الأوسط» مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، حيث طرح الشيخ سالم الصباح عدداً من المواضيع المتعلقة بالتحديات الإقليمية والدولية، كما شدد خلالها على أهمية إنهاء الصراعات والتخفيف من حدة التوترات وضرورة الاستماع إلى صوت العقل وحل وتسوية النزاعات عبر الحوار والطرق السلمية وتجسيد الآليات الفاعلة والسياسات القائمة على الاعتدال والاتزان والحكمة تجاه التعامل مع القضايا والتحديات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط.

وفي ذات السياق، بين أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تصعيدات خطيرة وخاصة فيما يخص القضية الفلسطينية والأحداث المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق جراء الانتهاكات والاعتداءات الصهيونية المتكررة مجدداً في هذا الإطار موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه إدانة واستنكار تلك الانتهاكات ودعوتها لوقف العدوان الصهيوني على القدس ومقدساتها.

كما نوه إلى أهمية توحيد الجهود المشتركة للتغلب على الأزمات الراهنة وخاصة ما اتصل منها بالقضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية، مشدداً على ضرورة الدفع بالجهود الدبلوماسية الدولية لإيجاد حلول للأزمات والصراعات التي تشهدها المنطقة والعالم.

هذا وقد أجرى الشيخ سالم الصباح إلى جانب مشاركته في فعاليات هذه الدورة العديد من اللقاءات الثنائية مع رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية لمناقشة أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات والتركيز على التحديات الأمنية الإقليمية والدولية والتهديدات التي تمس السلم والأمن الدوليين وبحث أطر تعزيز التنسيق الدولي لإيجاد التدابير المثلى لمعالجتها.

يذكر أن مؤتمر ميونخ للأمن يعتبر أبرز تجمع أمني عالمي وأحد أهم المؤتمرات الدولية المعنية بمناقشة السياسات والتحديات الأمنية على مستوى العالم.

وشهد المؤتمر هذا العام مشاركات واسعة من الدول ضمت رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء خارجية ودفاع وداخلية ورؤساء أجهزة أمنية وشخصيات دبلوماسية وفكرية رفيعة المستوى وكبار مسؤولي المنظمات الدولية والمجتمع المدني لبحث القضايا الدولية المختلفة في المجالات السياسية والأمنية ومناقشة عدد من المواضيع الحيوية والهامة في إطار حواري تم خلاله تبادل الرؤى والأفكار حيال المتغيرات الجيوسياسية والسياسات الدفاعية والأمنية.