عباس يؤكد على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 04:31 مساءً - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، بما يشمل الاستيطان، وهدم المنازل، والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات والمسجد الأقصى المبارك، وأعمال القتل، وتنصل الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقيات الموقعة.

وجاءت أقوال الرئيس عباس خلال، تلقيه اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جرى خلاله البحث في آخر المستجدات في أعقاب التصعيد، والقرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تنتهك الاتفاقيات الموقعة، وقرارات الشرعية الدولية، وتفاقم الوضع القائم على الأرض.

كما جرى بحث موضوع القرار الفلسطيني بالتوجه إلى مجلس الأمن، نتيجة لاستمرار هذه الممارسات الإسرائيلية.

وطالب الرئيس الفلسطيني الإدارة الأمريكية بالتدخل السريع والفاعل للضغط على إسرائيل، لوقف جميع هذه الإجراءات الخطيرة، الأمر الذي سيفتح الأفق السياسي المستند إلى تنفيذ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنه سيجري اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية، وأن الإدارة الأمريكية ستواصل جهودها من أجل العمل على وقف الأعمال الأحادية.