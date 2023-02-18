الذهب يتراجع لثالث أسبوع على التوالي
انخفضت أسعار الذهب للأسبوع الثالث على التوالي، رغم ارتفاعها عند التسوية الليلة الماضية، متأثرة بارتفاع الدولار وعائدات السندات بعد تصريحات جديدة تميل لتشديد السياسة النقدية من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" سجلت أسعار الذهب تراجعًا أسبوعيا بنسبة 1.24 في المائة، رغم ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية 0.33 في المائة في تداولات الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، ليصل إلى مستوى 1842.36 دولارا للأونصة، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أواخر ديسمبر.
وقفز مؤشر الدولار لأعلى مستوى في ستة أسابيع ليجعل المعدن النفيس أقل جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى، وكذلك ارتفعت عائدات السندات.
من جهة أخرى، سجلت الفضة تراجعا أسبوعيا بنسبة 1.24 في المائة لتصل إلى 21.73 دولار للأونصة.
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