جزر القمر تتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي من السنغال

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 12:29 مساءً - تسلم رئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثماني اليوم السبت، رئاسة الاتحاد الأفريقي من الرئيس السنغالي ماكي سال .

وقال رئيس السنغال ماكي سال ـ في خطاب تسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي ـ إنني أتقدم بالتهنئة للرئيس غزالي عثماني وأعضاء المجلس على انتخابهم ، مضيفا أن هذه المهمة كبيرة بالنظر إلى السياق القاري والدولي، إلا أننا واثقون في قدرتهم على خدمة الاتحاد الأفريقي .

وأكد على ضرورة تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية، مضيفا أن هذ الأمر يتطلب حشد جميع الجهود، مجددا التزامه بالعمل والتعاون مع الرئيس غزالي عثماني .