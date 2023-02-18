العراق يشدد على أهمية الدعم الأوروبي لجهود مكافحة الفساد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 11:25 صباحاً - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الحكومة في مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين والأموال المسروقة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أن السوداني التقى في مقر إقامته، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين العراق ومجمل دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد السوداني، أن رغبة العراق في عقد شراكات تنموية متطورة مع دول الاتحاد في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن لقاءاته بقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تأتي على مسار التعاون الاقتصادي، وبناء أواصر التعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية وتأثيرات التغير المناخي وبناء الاستقرار والتنمية المستدامة.

وأشار إلى الاتفاقية الإطارية بين وزارة المالية وبنك الاستثمار الأوروبي، والانفتاح على استثمارات الشركات الأوروبية ومساهمتها في القطاع الخدمي بالعراق.

كما أكد أهمية دعم الاتحاد الأوروبي جهود الحكومة في مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين والأموال المسروقة.

من جانبها أعربت فون دير لاين عن دعمها رئيس الوزراء و قراراته الإصلاحية، وإقبال عموم دول الاتحاد الأوروبي على التعاون والتبادل مع العراق، في ظل الشراكات طويلة الأمد.

وأشارت إلى جدية الدول الأوروبية في إيجاد شراكات حقيقية في مجالات الطاقة.