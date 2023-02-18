زلزال بقوة 3.3 يضرب الأراضي الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 10:27 صباحاً - ضربت هزة أرضية قوتها 3.3 على مقياس ريختر، اليوم السبت، الأراضي الفلسطينية دون وقوع إصابات.

وقال فلسطينيون إنهم شعروا بهزة أرضية وصفت بالخفيفة في نابلس ومحيطها دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ووفقًا لمراكز مختصة، فإن الهزة التي ضربت فلسطين كانت بدرجة 3.3 على مقياس ريختر، وكان مركزها قرية جوريش جنوب شرق نابلس.

وفي 7 فبراير، ضربت هزة أرضية فلسطين وشعر بها المواطنون في عدة محافظات بينها رام الله والبيرة ونابلس والقدس المحتلة.

وأفاد مدير مركز رصد الزلازل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس جلال الدبيك أن مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كم شمال مدينة نابلس، على صدع “الفارعة-الكرمل”، وبقوة 3.7-4 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كم.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط، هزات ارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الإثنين 6 فبراير/شباط الجاري وراح ضحيته أكثر من 45 ألفا حتى إعداد التقري