انطلاق أعمال الدورة 36 للقمة الإفريقية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 فبراير 2023 10:27 صباحاً - انطلقت صباح اليوم السبت أعمال الدورة 36 للقمة الإفريقية التي تعقد على مدار يومين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت شعار «تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية».

تتضمن القمة على أجندة الأعمال مجموعة من الملفات ذات الأولوية للجانبين العربي والإفريقي، وتسريع مشروع اتفاقية التجارة الذي يهدف إلى تعزيز التجارة بين الدول الإفريقية بنسبة 60% بحلول عام 2034، عبر إلغاء جميع الرسوم وإنشاء كتلة اقتصادية لمليار و300 مليون شخص مع إجمالي ناتج محلي قدره 3.4 تريليون دولار.

وتضم منطقة اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، أكبر سوق للتجارة الحرة في العالم من حيث عدد سكان منطقتها، 54 من أصل 55 دولة إفريقية تغيب عنها إريتريا.

وتبلغ نسبة التجارة بين الدول الإفريقية حاليا 15% من السلع والخدمات، مقارنة بأكثر من 65% مع دول أوروبية.

وفي حال تطبيقها بالكامل ستُخرج الاتفاقية 50 مليون إفريقي من الفقر المدقع وترفع المداخيل بنسبة 9% بحلول 2035، بحسب البنك الدولي.

لكن التطبيق لا يزال بعيدا عن ذلك الهدف ويواجه عراقيل من بينها خلافات بشأن خفض رسوم وإغلاق حدود بسبب وباء كوفيد.