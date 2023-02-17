إنخفاض أسعار الذهب إلى 1827 دولار للأوقية

إنخفاض أسعار الذهب إلى 1827 دولار للأوقيةتراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة الى 1827 دولار للأوقية وسط احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% عند 1827.09 دولار للأونصة، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أوائل يناير، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.9% إلى 1835.70 دولار.

ويعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائداً.

وأكد العديد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع أنه يجب مواصلة التشديد النقدي لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%.

وتتوقع الأسواق الآن أن تصل أسعار الفائدة إلى ما يزيد عن 5% بحلول مايو أيار والبقاء عند تلك المستويات خلال العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% لتصل إلى 21.45 دولار للأونصة، فيما انخفض البلاتين 0.4% عند 916.93 دولار وكذلك البلاديوم 1.3% إلى 1491.38 دولار.