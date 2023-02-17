واردات الهند من الذهب تهبط 76 بالمئة
انخفضت واردات الهند من الذهب في يناير الماضي بنسبة 76 في المائة مقارنة بالعام السابق، مسجلة أدنى مستوى لها في 32 شهراً.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" استوردت الهند 11 طناً من الذهب في يناير مقارنة مع 45 طناً قبل عام.
وانخفضت واردات يناير من حيث القيمة إلى 697 مليون دولار من 2.38 مليار دولار قبل عام.
ويأتي ذلك بسبب تراجع الطلب بعد أن ارتفعت الأسعار المحلية إلى مستويات قياسية وأرجأ تجار المجوهرات عمليات الشراء على أمل خفض رسوم الاستيراد.
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