سوريا تعلن تسجيل هزة ارتدادية بقوة 5.4 شمال غرب مدينة إدلب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 11:25 مساءً - أفادت وكالة الأنباء السوريا "سانا" بأن المركزي الوطني للزلازل في سوريا أعلن، الخميس، عن تسجيل هزة ارتدادية بقوة 5.4 درجات شمال غرب إدلب عند الساعة 21.47 دقيقة بالتوقيت المحلي يبعد مركزها عن المدينة 61 كم بعمق 18.8 كم.

كان الرئيس السورى بشار الأسد قد قال إن الحرب في سوريا استنفدت الكثير من الموارد الوطنية، موضحا أن الاستجابة السريعة خففت من حدة تداعيات الزلزال.

وأضاف الرئيس السورى، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية: تلقينا مساعدات عاجلة من عدة دول عربية، وتلقينا مساعدات عاجلة من الدول الصديقة والشقيقة ساهمت في التخفيف من آثار الزلزال.

وأوضح بشار الأسد، أن المرافق في سوريا كانت غير مهيأة للتعامل مع الزلزال، مشيرا إلى أنه يجب التعامل مع تداعيات الزلزال بداية من إغاثة المنكوبين وتوفير مساكن مؤقتة.

وقال الرئيس السورى إن البعض استغل الزلزال لتسويق صورة مشوهة عن بلادنا.

وأضاف بشار الأسد:" مؤسساتنا تعمل على إغاثة منكوبي الزلزال، ونركز حاليا على معالجة الآثار الاقتصادية للزلزال، ونعمل حاليا على توفير مساكن مؤقتة لمتضرري الزلزال".