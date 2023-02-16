السفارة السعودية بالجزائر توضح حقيقة تلقيها تهديدا بتفجير مقرها

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 04:27 مساءً - أعلنت السفارة السعودية في الجزائر، أن الجهات المختصة الجزائرية ألقت القبض على شخص هدد بتفجير مبنى السفارة، معربة عن تقديرها لجهود السلطات الجزائرية.

وقالت السفارة في بيان نشرته، اليوم الخميس عبر حسابها في تويتر: “تلقت سفارة السعودية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اتصالا هاتفيا فجر الأربعاء 15 فبراير/شباط 2023، من شخص وجه تهديدا مباشرا بتفجير مبنى السفارة”.

وتابع البيان “على إثر ذلك قامت السفارة بإبلاغ الجهات المختصة الجزائرية التي سارعت بتحديد هوية الشخص وإلقاء القبض عليه”.

وأثنت السفارة السعودية على جهود السلطات الجزائرية، معربة عن ثقتها في قوات الأمن الجزائرية التي لم تتوانى في حماية السفارة ومنسوبيها من هذا التهديد، وتقديم من قام به إلى العدالة.

وأعلنت مصالح الأمن مساء أمس، عن توقيف شخص هدد بتفجير مقر سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر عبر مكالمة هاتفية عند الساعة الثالثة صباحا.