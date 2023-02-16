الإمارات: مبادرات إنسانية لمنكوبي الزلزال في تركيا وسوريا قريبا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 11:29 صباحاً - أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الدكتور حمدان مسلم المزروعي، أن بلاده بصدد تدشين مبادرات إنسانية وتنموية في المناطق الأكثر تضررا من كارثة الزلزال في سوريا وتركيا.

وأشار المسؤول الإماراتي إلى توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتقديم 50 مليون دولار إضافية لإغاثة المتضررين من زلزال في سوريا.

وأضاف أن الأوامر الرئاسية تأتي تلبية للنداءات التي وجهتها المنظمات الدولية لمقابلة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في سوريا.

وقال المزروعي “الإمارات كانت من أوائل الدول التي استشعرت مسؤوليتها تجاه ضحايا الزلزال في كل من سوريا وتركيا، وتحركت بتوجيهات من القيادة الرشيدة منذ اللحظات الأولى للكارثة، وسخرت إمكاناتها المادية والبشرية واللوجستية وحشدت كوادرها التطوعية ومنظماتها الإنسانية لإحداث الفرق المطلوب في جهود الإغاثة الدولية، والحد من تداعيات الكارثة على المتضررين”.

وأكد أن الإمارات ماضية في تعزيز خططها الإنسانية والإغاثية على الساحتين السورية والتركية، وتوفير المزيد من الاحتياجات الإنسانية في المجالات الغذائية والصحية والإيوائية للبلدين.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مبادرات الدولة الإنسانية والتنموية في المناطق الأكثر تضررا من الكارثة.