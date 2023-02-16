بيان الأمانة العامة بمناسبة اليوم العربي للاستدامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 10:27 صباحاً - في ضوء التوجه العالمي نحو التنمية المستدامة، وسعي الدول والحكومات العربية نحو تنفيذ خطة الأمم المتحدة 2030، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي القرار رقم 2134 في دورته العادية 99 باعتبار يوم السادس عشر من شهر فبراير من كل عام، يوما عربيا للاستدامة.

يهدف اليوم العربي للاستدامة إلى أن يكون محركاً إعلامياً تركز من خلاله المنطقة العربية على التوعية بمفاهيم الاستدامة وانجازات الدول العربية وأصحاب المصلحة المختلفين في تحقيق الأهداف الأممية من أجل رفاه الشعوب العربية، كما يلقي الضوء على أهداف التنمية المستدامة وغاياتها وسبل خلق مناخ عربي داعم لها.

هذا، وتنظم الأمانة العامة فعالية بمناسبة اليوم العربي للاستدامة يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2023 بمقرها بالقاهرة، ويشارك في الاحتفال عدد من ممثلي الحكومات العربية ورؤساء الهيئات الرسمية والخاصة وممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام، كما سيتم تكريم عدد من أبرز الشخصيات العربية العاملة في مجالات التنمية المستدامة في المنطقة العربية.