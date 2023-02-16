الأمم المتحدة تواصل إدخال المساعدات الإنسانية لشمال سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 فبراير 2023 10:27 صباحاً - أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، عبور 117 شاحنة من تركيا إلى شمال غرب سوريا منذ 9 فبراير/شباط الجاري، بما في ذلك 11 شاحنة عبر معبر باب السلام، و 106 شاحنات عبر معبر باب الهوى، مضيفاً أن التقييمات لا تزال جارية بشأن معبر الراعي الذي يأمل برنامج الأغذية العالمي في استخدامه “قريباً جدا”.

وكشف دوجاريك خلال مؤتمر صحفي، عن أن برنامج الأمم المتحدة للأغذية العالمي يخطط حاليا لإرسال 40 شاحنة أخرى خلال اليومين المقبلين، وربما باستخدام المعبرين الحدوديين الجديدين.

وذكر أن البرنامج أدخل نحو 22 شاحنة محملة بأغذية معلبة ومراتب عبر معبر باب الهوى ، ويقوم بتوزيع وجبات جاهزة ومواد غذائية أخرى على العائلات النازحة في محافظات حلب وحماة واللاذقية وإدلب.

وأشار إلى أن البرنامج عمل على دعم قرابة مائة ألف شخص من خلال حصص غذائية طارئة في مناطق شمال غرب سوريا، كما استأنف برنامجه للمساعدات الغذائية العادية من خلال توزيع سلال غذائية على 170 ألف شخص في هذه المناطق.

وأكد دوجاريك أن المنظمة الدولية ماضية إلى تكثيف الجهود الإنسانية وللتخطيط لمزيد من التقييمات في سوريا لتحديد الاحتياجات ذات الأولوية في مختلف المجالات.

وذكر أن اليونيسف ساعدت في توفير مكملات المغذيات الدقيقة لـ 113 ألف طفل دون سن الخامسة وألف امرأة حامل أو مرضعة لمدة ثلاثة أشهر.