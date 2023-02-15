واشنطن تطالب اليونان بتسليم بلغاري متهم بتهريب رقائق إلكترونية إلى روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 10:27 مساءً - ذكرت صحيفة يونانية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تسعى لتسليم مواطن بلغاري في اليونان يشتبه في بيعه رقائق إلكترونية أمريكية الصنع إلى روسيا.

وأوضحت صحيفة "بروتو ثيما"، أن رجلا يبلغ من العمر 49 عاما اعتقل في بلدة سيديروكاسترو اليونانية، بالقرب من مدينة ثيسالونيكي، في ديسمبر الماضي بناء على أمر اعتقال أمريكي، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وبحسب ما أوردته الصحيفة اليونانية، فإن محكمة في ولاية تكساس الأمريكية تتهم المواطن البلغاري بالاحتيال وغسيل الأموال لخرقه القيود الأمريكية على صادرات التقنيات ذات الاستخدام المزدوج بين عامي 2014 و2018.

ويواجه البلغاري عقوبة سجن لمدة طويلة إذا تم تسليمه، وهو محتجز الآن في سجن في ثيسالونيكي بانتظار قرار من محكمة الاستئناف بالمدينة، فيما ينفي المشتبه به ارتكاب أي مخالفة.

ونقلت الصحيفة عن المدعين قولهم إن شركتين روسيتين يشتبه في تهريبهما رقائق إلكترونية إلى روسيا عبر بلغاريا، بزعم أن الرقائق تستخدم في المركبات الفضائية والصواريخ، على الرغم من أن المصادر أبلغت الصحيفة اليونانية أن روسيا تريدها لمترو الأنفاق في موسكو.