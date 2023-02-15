رئيس دولة الإمارات يأمر بتقديم 50 مليون دولار إضافي لإغاثة سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 03:29 مساءً - أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من الزلازل في سوريا.

يأتي ذلك استمراراً لجهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم سوريا وتقديم المساعدات إلى المتضررين من الزلزال.

وسيخصص 20 مليون دولار من المبلغ الإضافي لتنفيذ مشاريع إنسانية استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل بشأن سوريا بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ” أوتشا “.

ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات إلى جهود الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين من أجل مزيد من العون على جميع المستويات الإغاثية للتخفيف من تداعيات تلك الكارثة الإنسانية.

وكان رئيس الإمارات قد وجه، في وقت سابق، بتقديم مبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمتضررين من الزلازل في سوريا، إضافة إلى 50 مليون دولار أخرى إلى تركيا.

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم العاشر على التوالي إرسال مساعداتها الإغاثية إلى المتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا، حيث سيّرت الدولة 70 طائرة إلى سوريا وتركيا حتى الآن.

وقد سيّرت دولة الإمارات إلى سوريا 38 طائرة تحمل قرابة 1,243 طنا من المساعدات الغذائية والطبية إضافة الى 2893 خيمة لإيواء قرابة 20 ألف شخص.

هذا إلى جانب إرسال فريق للبحث والإنقاذ مكون من 42 شخصاً لتنفيذ مهام البحث والإنقاذ في المناطق المتأثرة من الزلازل.

وعلى الجانب التركي، سيّرت الإمارات 32 طائرة تحمل الأجهزة والمواد الطبية إضافة إلى 927 خيمة إيواء يستفيد منها قرابة 5000 شخص إلى جانب افتتاح مستشفى ميداني في منطقة “إصلاحية” يحتوي على 50 سريراً متكاملاً بجميع المستلزمات والأجهزة الطبية وغرف العمليات وفريق طبي يضم 75 طبيباً وممرضاً ومساعداً إضافة إلى إنشاء مستشفى آخر في منطقة هاتاي يحتوي على 200 سرير.

كما أرسلت الدولة فريق بحث وإنقاذ مكونا من 92 شخصاً لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في منطقة كهرمان مرعش.