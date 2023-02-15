رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية يستقبل وفد دولة فلسطين للتباحث حول مستجدات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 03:29 مساءً - استقبل سعادة السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي- الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، أمس 14 فبراير 2023 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وفد دولة فلسطين برئاسة سعادة السفير/عمار حجازي – مساعد وزير خارجية دولة فلسطين للعلاقات المتعددة الأطراف، وعضوية كلٍ من سعادة السفير/ مهند العكلوك السفير المناوب لدى جامعة الدول العربية، وسعادة السفير/ عمر عوض الله – مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة،

وتباحث الطرفان حول القضية الفلسطينية لاسيما مسألة تراجع تأييد بعض الدول الافريقية والغربية لها، وتصويتهم ضد القرارات المقدمة في المحافل الدولية ذات الصلة نظراً لاصطفافهم مع إسرائيل. وفي هذا السياق، أكد من جانبه الأمين العام المساعد على أن جامعة الدول العربية وبعثاتها في الخارج تسلط الضوء على القضية الفلسطينية في كافة المحافل والهيئات الأممية والإقليمية وسوف تستمر في تنسيق المواقف العربية وحشد الأصوات الدولية لصالح القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني كافة حقوقه غير القابلة للتصرف. وهو الامر الذي ثمنه الوفد الفلسطيني الذي أشاد بالدور الذي تقوم به الجامعة العربية إزاء القضية الفلسطينية ومساندتها في ظل ما تعانيه فلسطين من هجمة إسرائيلية ممنهجة لتقويض حل الدولتين.