عقد الاجتماع الثالث عشر للجنة تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 01:29 مساءً - في إطار استكمال متطلبات بناء أركان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطوير الإطار التشريعي للمنطقة بضم ملاحق مكملة للبرنامج التنفيذي والتي تم اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب القرار رقم 2346 – د. ع0 11 -1/9/2022، ذات العلاقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبشأن الملاحق المكلملة للبرنابج التنفيذي لمنطقة، والذي نص على " ج. اعتماد الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة في إطار المنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (ملحق القيود الفنية على التجارة، ملحق تدابير الصحة والصحة النباتية، محلق تسهيل التجارة وملحق الملكية الفكرية)، بشكل استرشادي لمدة عامين على ان تطبق بشكل الزامي اعتبار من 1/9/2024

وتنفيذ لتوصيات لجنة التنفيذ والمتابعة في اجتماعها 54 الذي أوصى للجنة تسهيل التجارة باستكمال أعمالها للتفاوض حول جداول الالتزامات الخاصة بالملحق، حيث تعد جداول الالتزامات جزء لا يتجزأ من الملحق، وعليه قامت الأمانة العامة بتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع الثالث عشر للجنة تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة يومي 15-16/2/2023، حيث يشارك في الاجتماع وفود من الدول العربية الأعضاء لتفاوض حول آليات وضع الدول العربية الأعضاء لجداول الالتزامات في إطار ملحق تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.