بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الأردني في دمشق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 01:29 مساءً - استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، لدى وصوله دمشق، اليوم الأربعاء

ووصل الصفدي، اليوم الأربعاء، إلى مطار دمشق في العاصمة السورية، في زيارة تشمل أيضا، تركيا تعبيراً عن تضامن الأردن مع البلدين في مواجهة تبعات الهزات الأرضية التي ضربتهما.

ويبحث الصفدي خلال الزيارتين الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الإغاثية التي يحتاجها البلدان، إذ تستمر المملكة في إرسال المساعدات إلى البلدين.

ومن المقرر أن ترسل المملكة، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات إلى تركيا وطائرة مساعدات إلى سوريا التي تتواصل المساعدات البرية من الأردن إليها.